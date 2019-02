Appleov savitljivi ekran prevazilazi aktuelnu tehnologiju

Apple navodno planira da svoj prvi savitljivi uređaj predstavi tokom 2020. godine, a sugeriše se da će ta kompanija imati kompletno drugačiji pristup ovom trendu čija se ekspanzija očekuje tokom 2019. godine.

Nedavna prijava za patent kompanije Apple prikazuje nekoliko zanimljivih dijagrama. Skice pokazuju gotovo sve moguće načine na koji bi se savitljivi displej mogao prikačiti na uređaj i načiniti da funkcioniše mehanički.

Neke skice su jednostavnije od drugih - povezivanje dva dijela. Nekoliko skica pokazuje i poprilično ambiciozan dizajn koji aktuelna tehnologija ne može da podrži, kada su uglovi i dijametar savijanja u pitanju.

Foldable iPhone suggested in new Apple patent https://t.co/GdDW7BrT4u pic.twitter.com/mYBtadzEwH

Jedno od očiglednijih mogućih rješenja bi bio displej koji se obavija sa spoljne strane ostatka uređaja.

Ovo će biti i pristup koji će implementirati veliki broj kompanija koje će uskoro predstaviti svoje fleksibilne telefone.

Fresh Apple foldable smartphone patents show it is working hard on the idea too #ITRTG #News https://t.co/1EnelF0w4B pic.twitter.com/NsGWhiVKCi