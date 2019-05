Asus predstavio ZenFone 6

Kompanija Asus je zvanično predstavila svoj novi smartphone pod nazivom ZenFone 6.

I dok je ZenFone 5 bio u suštini dosadan klon iPhonea X, novi model je nešto mnogo drugačije. Gornja ivica je uklonjena zahvaljujući rotirajućoj kameri, odnosno zadnjoj kameri koja se odvaja od zadnjeg panela i dolazi u poziciju iznad ekrana kako bi obavila funkciju selfi kamere.

Cijeli smartphone pokazuje da Asus mijenja svoj pravac sa željom da izgradi svoj prostor na tržištu umjesto da "juri" Apple i Samsung. To barem važi da dizajn uređaja. Umjesto neugledne crne linije ili rupičastog izreza na gornjem dijelu smartphonea, ZenFone ima rotirajuću kameru, a na donjem dijelu je tek tanka ivica.

Asus je zadržao iste cijene, osnovni model sa 6 GB RAM-a i 64 GB interne memorije košta 499 dolara, isto kao i slabiji ZenFone 5.

Što se tiče kamere, nazad su dvije, glavna od 48 MP te kamera širokog ugla od 13 MP. Kamere su odične za grupne selfi fotografije, kao i fotografije širokog ugla. Za rotaciju kamera od 180 stepeni se koristi mali motor te omogućava njihovo korištenje naprijed i nazad. Kućište kamere je napravljeno od tečnog metala te je zbog toga izdržljivije.

Asus će osnovni model ZenFonea 6 sa 6 GB RAM-a i internom memorijom od 64 GB prodavati za 499 eura, a biće dostupne i dvije bolje verzije s tim da će najbolji model ponuditi 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Iako je cijena na srednjem nivou, smartphone se ipak može nositi s većinom flagship uređaja s Androidom jer posjeduje Qualcommov Snapdragon 855 procesor, Gorilla Glass 6 staklo, aluminijsko kućište, veliku bateriju kapaciteta 5.000 mAh te 3,5 mm utor za slušalice. Međutim, smartphone nije otporan na vodu niti podržava bežično punjenje.

Kada je riječ o softveru, Asus je napravio svoje izmjene, odnosno "poboljšanu" verziju standardnog Androida. Uređaj ima i "pametno dugme" koje po defaultu aktivira Google Assistant, ali se može programirati i za druge funkcije.

