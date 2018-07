Bežični punjač za paralelno punjenje dva uređaja

Samsung sprema "dva u jedan" punjač za svoje pametne telefone, te novi Galaxy Watch model.

Naime, procurile su informacije o pakovanju novog Wireless Charger Duo proizvoda, a koje otkrivaju da će novi punjač moći da snabdjeva energijom po dva telefona odjednom, ili jedan telefon i jedan Galaxy Watch.

Punjač podržava brzo bežično punjenje, a dolazi kao konkurencija AirPower proizvodu kompanije Apple, koji će navodno moći da puni po tri uređaja u isto vrijeme.

This is the Samsung Wireless Charger Duo (EP-N6100) for the Galaxy Note 9. Charges the Galaxy Watch alongside the phone. pic.twitter.com/VnP10xAhvb