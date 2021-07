BlackBerry predstavlja telefon sa podrškom za 5G?

Prošlo je neko vrijeme otkako smo čuli bilo šta u vezi sa kompanijom BlackBerry.

Nakon što je prestala da proizvodi sopstvene pametne telefone, kompanija je prešla na licenciranje svog brenda drugim proizvođačima pametnih telefona poput TCL-a. Međutim, vijesti na tom frontu takođe su zamrle.

A onda je prije nekih godinu dana kompanija OnwardMobility sa sjedištem u Teksasu otkrila da je licencirala brend za kreiranje prvog 5G BlackBerry telefona. Tada je cilj bio lansiranje telefona do prve polovine 2021. Taj cilj je definitivno promašen, ali kompanija želi da dokaže da se još uvijek želi da napravi prvi 5G telefon sa brendom čuvene kompanije.

To, međutim, ne uliva mnogo više nade nego ranije. Ono što su sada uradili je pokretanje "Pre-Commitment Program-a", kako bi pozvali one istinski željne da vide takav telefon. To bi trebalo da bude nešto poput insajderskog programa koji obećava rani pristup informacijama i samom telefonu.

To i dalje ne znači da kompanija preuzima bilo kakvu obavezu u vezi sa novim datumom lansiranja. Za sada nema čak ni najave o tome šta da očekujete od telefona, poput tradicionalne tastature BlackBerry QWERTY. Traženje "insajdera" za doprinos dizajnu u ovom trenutku postavlja pitanje da li OnwardMobility uopšte ima proizvod koji je već u fazi izrade, posebno onaj koji je trebalo da bude lansiran pre nekoliko mjeseci, navodi slashgear.com, prenosi B92.

Sudbina brenda BlackBerry u ovom trenutku prilično visi o koncu. Definitivno još uvijek postoje ljubitelji kultnog dizajna telefona sa fizičkom tastaturom, ali i njih će možda biti sve manje kako vrijeme prolazi bez ijednog novog BlackBerry telefona na tržištu.