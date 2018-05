Bliži se kraj za PlayStation 4

Šef Sonyjeva odjela za PlayStation na korporativnom sastanku rekao je kako se bliži kraj životnog ciklusa za PS 4, što znači kako će se u toj kompaniji polako okrenuti razvoju nove generacije konzole.

U posljednjih nekoliko mjeseci internetom su počele kružiti glasine o novoj generaciji PlayStationa. Iz Sonyja, naravno, nisu htjeli komentarisati ove informacije, no činjenica je kako je PlayStation 4 već godinama na tržištu te u kompaniji ne samo da razmišljaju o njegovu nasljedniku već su sigurno počeli i s razvojem PS petice.

Da u kompaniji sve više pažnje posvećuju novoj generaciji najpopularnije igraće konzole na svijetu, možemo zaključiti i na temelju komentara šefa PlayStation odjela Johna Kodere koji je tokom korporativnog sastanka zaposlenika kompanije rekao kako se bliži kraj životnog ciklusa PlayStationa 4.

Naravno, to ne znači kako će Sony uskoro prestati s prodajom četvorke jer će sete konzole prodavati i nakon što PS 5 stigne na tržište, ali jasno je kako se bliži vrijeme za novu generacije plejke s još jačim hardverom, još boljom grafikom i nekim novim mogućnostima.

U Sonyju prodajom PlayStationa 4 Slim i Pro i dalje mogu biti zadovoljni, a iako se prodaja ipak smanjuje, kompanija bilježi rast odjela Game & Network Services koji je zabilježio porast prihoda od skoro 18 odsto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Za cijelu godinu u Sonyju očekuju da će prodati manje PlayStationa nego prošle godine, no zato vjeruju kako će ljudi kupovati više igara i PlayStation Plus pretplata, čime će nadoknaditi novac izgubljen zbog smanjene prodaje same konzole.

Još jedna stvar koju u kompaniji očekuju u budućnosti jest još veći broj ekskluzivnih naslova za PlayStation, što će za dio ljubitelja videoigara biti razlog više zbog kojeg bi mogli kupiti tu konzolu.

Što se tiče PlayStationa 5, tu konzolu ne treba očekivati ove godine, već negdje u drugoj polovici 2019. ili možda tokom 2020. godine. Možemo očekivati kako će Sony u novoj generaciji plejke još veću pažnju posvetiti i virtualnoj stvarnosti, odnosno Playstation VR-u koji do sada ipak nije ispunio (velika) očekivanja.

(NN/zimo.hr)