Četiri znaka da vam je telefon hakovan

Dešava se nešto neobično sa vašim telefonom? Ako sumnjate da ste hakovani, provjerite ove stavke.

Baterija se prazni brže nego inače

Ovo je jedan od najefikasnijih načina na koje možete da provjerite da li ste "hakovani". Ako se zagrijava bez razloga (čak i kada nije na punjaču), vrlo je moguće da se radi o aplikaciji koja je uključena u pozadini, čak i dok je ekran isključen.

Kako biste provjerili potrošnju baterije, trebalo bi da u podešavanjima odaberete Battery -> Battery Usage. Tamo potražite bilo šta neobično, neke aplikacije koje su vam nepoznate ili čudne skokove u procentima.

Ako se to desi, restartujte telefon, sami isključite aplikaciju koja troši struju i po potrebi je izbrišite.

Često vam iskaču reklame

Na razne načine mogu da se pojavljuju "pop-up" reklame. Sad je već stvar rutine da ih isključujemo, znamo kada mogu da se pojave, i gdje. Najbolje što možete da uradite, jeste da pronađete koja vam aplikacija šalje reklame (ili koji veb sajt ako je internet-pregledač u pitanju), i onda da ih isključite.

Čudne transakcije

Naravno, ako primjetite neobične izvode iz banke, odnosno transakcije sa vašeg računa za koje ste sigurni da ih niste napravili, veoma je moguće da ste žrtva hakera.

Kako biste učinili sve što je u vašoj moći da spriječite krađu bankovnih podataka, prije nego što nekoj aplikaciji ili internet-stranici date podatke o svojoj kartiri, provjerite njen SSL sertifikat - to znači da URL počinje sa "https", prenosi portal Make Use Of.

Sumnjive SMS poruke

Ako vam prijatelji kažu da su dobili neki čudan SMS od vas, ili vas kontaktira neko sa nepoznatog broja zbog navodne poruke koje ste mu poslali, postoje velike šanse da je vaš uređaj hakovan.

Na ovaj način, zlonamjerni softver pokušava da se "proširi", odnosno da se nađe u što većem broju uređaja. Ako primj

etite neku nepoznatu aplikaciju (koja bi mogla da bude uzrok ovome), obavezno joj zabranite pristup i izbrišite je.

b92.net