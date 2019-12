Čovjek zaslužan za izgled Iphone-a napustio Apple

Glavni čovjek industrijskog dizajna Apple-a, Džoni Ajv (Jony Ive), koji je u junu najavio da napušta tehnološki gigant i pokreće svoju firmu, uklonjen je sa zvanične stranice kompanije, prenosi "The Verge".

Shodno tome američki mediji pišu da Ajv više definitivno nije dio Apple-ovog tima.

Ajv se kompaniji pridružio 1992. godine, a dio dizajnerskog tima postao je 1996. godine. Bio je jedan od najvažnijih ljudi kompanije i najzaslužniji je za dizajn i izgled Apple-ovih proizvoda poput iPhone-a i Mac-a.

U junu ove godine najavio je da napušta Apple i pokreće svoju kompaniju LoveFrom, te da će nastaviti da se bavi dizajnom za Apple i druge klijente.

Kompanija Apple nije imenovala njegovog zamjenika, piše CNBC.

Joining Apple in 1992, Jony Ive was the design brain behind products that changed our lives, from the Mac to the iPhone, and today, he officially says goodbye. From all of us, thank you for everything you've done. 1992-2019#Apple pic.twitter.com/6Z2MPAarzX