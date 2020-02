Cybertruck - telefon za u džep

Pametni telefoni najčešće dolaze u pravougaonom obliku, i tako je već godinama. Oblik ipak polako evoluira, a kako bi proizvođači OLED ekrane i metalna kućišta uređaja pokorili svojoj volji.

Uprkos tome modeli su slični, ako se zanemare slučajevi inspirisani naučnom fantastikom, ali bi to uskoro moglo da se promijeni.

Kompanija Tesla je nedavno dobro prodrmala svijet, a kada je predstavila Cybertruck, i to najviše zbog futurističkog dizajna. To izgleda utiče i na svijet telefona, te pojavu modela koji je inspirisan upravo Cybertruck dizajnom, piše The Verge.

Radi se o novom Cyberphone-u, koji je ništa drugo do skupa ljuštura za novi Apple iPhone 11 Pro. Iza dizajna stoji ruska kompanija Caviar, koja je već odgovorna za niz luksuznih replika popularnih telefona.

Početna cijena novog modela je nešto preko 15 hiljada dolara, a eksperti proizvod opisuju kao praktičnu futrolu koja štiti stakleni ekran, te može da se transformiše i u postolje za telefon, prenosi PC Press. Skupocijena futrola je, naravno, integrisana u telefon, a napravljena je od titanijuma, zbog čega Cyberphone i ima tako visoku cijenu.

(Telegraf.rs)