Da li Xiaomi već ima "savitljivi" smartfon?

Poznati dojavljivač Evan Blas na Twitteru je objavio video koji navodno prikazuje pametni telefon na preklop kineske kompanije Xiaomi.

Na snimku se vidi uređaj veličine tableta koji korisnik upotrebljava za pristup aplikaciji Google Maps, potom ga presavija, nakon čega ekran postaje upola manji, a sam uređaj deblji.



Blas navodi da ne može da garantuje autentičnost prikazanog uređaja, ali da postoje glasine da Xiaomi još od 2016. godine zaista radi na "savitljivom" smartfonu.



Samsung je već predstavio prototip svog sklopivog pametnog telefona, nedugo nakon što je kineska kompanija Royole pokazala svoj uređaj tog tipa.



Lenovo je 2016. objavio da razvija sklopivi telefon, dok i Huawei svoj model, navodno, ove godine planira da plasira na tržište.

S druge strane, kompanija Apple ne govori ništa o svojim ambicijama kada je riječ o ovoj vrsti mobilnih uređaja, ali patentna dokumentacija pokazuju da barem razmišlja na tu temu.



Različite kompanije, inače, imaju i različita rješanja za konstrukciju uređaja.



Tako je Samsung pokazao uređaj koji ima dva ekrana, veliki unutra i manji sa spoljne strane, koji je koristi kada je telefon preklopljen. Ta kompanija ima nekoliko sličnih patenata, među kojima je i ekran koji dva puta preklapa.



Xiaomi će 10. januara održati konferenciju za medije, za koju se pretpostavlja da će na njoj vjerovatno objaviti da Redmi postaje odvojeni podbrend, pa bi se tu možda mogla očekivati i neka druga iznenađenja.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F