Da li će ovo biti godina 5G Samsunga?

Samsung je prodao 6,7 miliona 5G telefona u 2019. godini. Kako iz ove kompanije tvrde, telefoni koje su oni prodali pokrivaju 53,9 odsto globalnog 5G tržišta.

U 5G telefone prodate pretodne godine spadaju Galaxy S10 5G, Note10 i Note10+ 5G modeli.

Iako 6,7 miliona uređaja možda ne zvuči mnogo, ovo je bolje nego što je očekivano. Do septembra, Samsung je prodao samo 2 miliona 5G uređaja, pa je bilo očekivano je da će prodati 4 miliona do kraja 2019. godine, piše sajt The Verge.

Očekuje se da će 2020. godina biti zanimljiva godina za rast 5G tehnologije širom smartfon tržišta.

Za razliku od telefona iz 2019. godine, koji uglavnom nisu uključivali 5G (ili u slučaju Samsunga, podržavali su ga samo na određenim, skupljim modelima), Qualcomm Snapdragon 865 procesor će obezbijediti 5G podršku svim flagship Android uređajima koje pokreće.