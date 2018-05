Da li su ovo boje novog HTC U12 Plus smartfona?

Ostalo je manje od dvije nedjelje do predstavljanja novog HTC U12 Plus smartfona 23. maja, a na Twitteru je nedavno objavljeno u kojim će bojama izaći iščekivani model.

Ako je vjerovati tviterašu koji je već nekoliko puta objavio slične informacije, čini se da će telefon biti dostupan u crnoj, roze crvenoj, ljubičastoj i - možda najuzbudljivijoj od svih – providnoj varijanti.

HTC je jednom već lansirao proziran telefon HTC U11 Plus, koji je bio 'poluproziran crni', ali nije jasno koja će boja biti providna za HTC U12 Plus.

U istom tvitu Roland Quandt piše da HTC U12 Plus ima 6,0-inčni ekran, a da će u Evropi imati bar 64 GB prostora za skladištenje podataka, što vjerovatno znači da se informacije o kojima govori odnose samo na naš kontinent, piše Tportal.

HTC U12+: Black, Red Rose, Violet and "Translucent" variants planned. Comes with 6in screen and 64GB in Euroland. Single and Dual SIM models planned. And it won't be cheap.