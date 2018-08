Danas stiže Galaxy Note 9

Samsung danas na tržište pušta novi Galaxy, a dosta informacija o novom mobilnom uređaju je već procurilo u javnost.

Pojavilo se dosta fotografija i specifikacija za najnoviji Galaxy Note 9, uključujući moguću cijenu telefona, piše "Independent".

Prema procjeni Rolanda Kvanta iz Mobile Geaks-a, Galaxy Note 9 (od 512 gigabajta), u crnoj i plavoj boji, koštaće oko 1.250 evra, dok će osnovni model od 128 gigabajta biti oko 1.050 evra.

Propuštene slike iz različitih pouzdanih izvora, uključujući i sam Samsung, otkrivaju da je južnokorejski elektronski gigant usaglasio dizajn svojih Note uređaja i čvrsto ga se pridržava.

Uz Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 se gotovo ne razlikuje od svog prethodnika. Ovo možda nije iznenađenje, s obzirom na jedinstvenost savremenog dizajna smart telefona, ali to signalizira da se Samsung umjesto toga fokusira na unutrašnjost telefona.

Unutar Note 9 nalaze se najveće nadogradnje. Jedno od najvećih poboljšanja će biti kapacitet baterije. Očekuje se da će biti povećan na 4000mAh (od 3.300mAh na Note 8).

Moar high-res pics (scroll to the bottom of the article) and all final specs added for the Samsung Galaxy Note9: https://t.co/RKNxYCAXyq #SamsungUnpacked #Unpacked2018 pic.twitter.com/niwCkA3c7d