Dječak zaključao očev iPad na 47 godina

Novinar Evan Osnos prepustio je trogodišnjem sinu svoj iPad, a mališan ga je zaključao na 25,5 miliona minuta, odnosno nešto više od 47 godina.

Osnos je svoj problem podijelio na Twitteru, a brzo je završio i u medijima budući da će iPad moći otključati kad njegov sin bude imao 50 godina.

Appleov sigurnosni sistem zakljuačava uređaje proporcionalno unošenju pogrešne lozinke. Dakle, što se više puta unese pogrešna lozinka, više minuta (dana, sedmica, mjeseci) uređaj ostaje zaključan.

Ekipa na Twitteru Osnosu je savjetovala da jednostavno pričeka 48 godina, ali neki tvrde da postoji trik za otključavanje.

Uređaj se treba spojiti na kompjuter, a zatim otvoriti iTunes. Potom se treba restartovati, a onda će se pojaviti opcije restore i update te se treba izabrati restore. Može se spasiti uređaj, ali podaci na njemu ne mogu, prenosi "Index.hr".

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW