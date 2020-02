Dobro poznato ime obustavlja proizvodnju telefona

​Uvijek je tužno kada jedan brend telefona mora da prizna kako mu je došao kraj. Često su to baš one marke koje su obilježile jedan period u vrtoglavom usponu tehnologije mobilnih telefona, ali sada jednostavno ne mogu da "izdrže tempo". Ovaj put, to je BlackBerry.

Još u decembru 2016. godine, TCL je objavio da je obezbijedio prava za stvaranje i prodaju pametnih telefona marke BlackBerry.

Ovo je doživljavano kao oživljavanje brenda, a rezultiralo je izdanjem telefona poput BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 i KEY2 LE.

KEY telefoni bili su posebno zanimljivi jer su vratili kultni BlackBerry dizajn sa fizičkom QWERTY tastaturom u svijetu ispunjenom ravnim staklenim pločama koje se međusobno ne razlikuju.

Na žalost, nostalgija dizajna iz prošlih dana izgleda da nije bila dovoljna da BlackBerry brod nastavi sa plovidbom, piše Android Central.

U saopštenju se ne spominje da li će biti budućih ažuriranja softvera.

Model KEY2 i dalje koristi Android 8.1 Oreo, a teško da će nakon ovih vijesti neki BlackBerry biti ažuriran na kasnije Android verzije.

Blackberry telefoni počeli su kao pejdžeri 1999. godine, a svoje ime izgradili su u sferi "poslovnih telefona". Prvi "pametni telefon" napravili su 2002. godine.

U zvaničnoj objavi na Twitter nalogu piše da će, zaključno sa 31. avgustom, TLC prestati sa prodajom i proizvodnjom ove marke telefona.