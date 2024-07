Dron, težak samo 56 grama, dobio AI oči

Istraživači su razvili autonomni navigacioni sistem za male, lagane dronove, a inspirisani su insektima.

Tim TU Delft je bio motivisan biološkim otkrićima o tome kako mravi koriste svoju sposobnost da vide svoju okolinu i iskalkulišu svoje korake kako bi se bezbjedno vratili kući.

Prema riječima inženjera, roboti mogu da pređu velike udaljenosti koristeći ovaj metod i da se vrate kući sa minimalnim proračunom i memorijom (0,65 kilobajta na 100 m).

"U budućnosti, sićušni autonomni roboti mogli bi da nađu širok spektar upotreba, od praćenja zaliha u skladištima do pronalaženja curenja gasa u industrijskim lokacijama", navode istraživači u saopštenju.

Sićušni roboti, težine od deset do nekoliko stotina grama, imaju značajan potencijal za primjenu u stvarnom svijetu. Njihov lagani dizajn osigurava bezbjednost, čak i ako dođe do slučajnih sudara, a mala veličina im omogućava da se kreću u uskim područjima. Ako se proizvode po pristupačnoj cijeni, mogu se primeniti masovno, efikasno pokrivajući ogromna područja poput staklenika, prenosi b92.

Međutim, autonomni rad je izazovan zbog ograničenih resursa u poređenju sa većim dronovima. Navigacija je posebno problematična. Dok GPS može da pomogne u navigaciji na otvorenom, on je neefikasan u zatvorenom prostoru i netačan u pretrpanom okruženju.

#aetudelft drone-researchers felt inspired by biological findings on how ants visually recognize their environment and combine it with counting their steps in order to get safely back home. They have published their findings in @SciRobotics: https://t.co/IlbvBXaroC pic.twitter.com/XQXsBr2FTT