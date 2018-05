Držite mobilni na ovim mjestima? Vrijeme je da prestanete

Neke od najčešćih grešaka su prislanjanje mobilnog telefona na kožu, držanje u prednjem džepu pantalona, ili pod jastukom.

Iako je vrlo udobno i dosta ljudi to radi, nositi telefon u zadnjem džepu pantalona nije preporučljivo jer telefoni imaju ekrane osjetljive na dodir, pa vrlo lako može da se desi nešto što niste planirali. Takođe možete lako da ga zaboravite i slomite ili izgubite.

Ne držite ga ni uz kožu, jer njegova površina sadrži bakterije, pa može da prouzrokuje nastanak akni i drugih bolesti kože.

Visoke temperature takođe su štetne za elektronske uređaje. Ne preporučuje se da ostavite svoj telefon u automobilu ili na plaži, gdje je izložen suncu ili nekom drugom izvoru toplote.

Ako je napolju hladno i temperatura pada ispod nule, vodite računa o svom telefonu i ne ostavljajte ga dugo na ulici ili u automobilu. Razlika u temperaturi vrlo je štetna za uređaje jer dolazi do kondenzacije kada ga vratite na toplo mjesto, a to može da dovede do kvara, piše Tportal. Svoj mobilni telefon možete da zaštitite maskom.

Ne držite telefon ni pod jastukom. Ako vam noću često stižu obavještenja, a ekran zasvijetli, to negativno utiče na proizvodnju melatonina i dovodi do problema sa spavanjem.

Takođe, bilo je slučajeva eksplozije telefona i požara. Kada pokrijete telefon jastukom, povećavate šanse za pregrijavanje i izbijanje požara, naročito tokom punjenja. Bolje je puniti ga dalje od sebe, svog kreveta i drugih ljudi, a po mogućstvu nikako preko noći.

