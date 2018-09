Evo koliko bi mogli da koštaju novi modeli iPhonea

Apple bi mogao da zadrži trenutne cijene i za nove modele iPhonea, pa bi iPhone 9 trebalo da košta kao model 8, nasljednik X-a, kao 8 Plus, dok bi se XS Plus prodavao po cijeni sadašnjeg iPhonea X.

Ostalo je još manje od nedjelju dana do konferencije na kojoj će Apple da predstavi tri nova modela iPhonea i novu generaciju pametnog sata. Glasine o ovim uređajima kruže mjesecima, tako da je teško da će nas Tim Cook iznenaditi nekom novom super opcijom telefona ili sata, ali bi mogao da nas iznenadi cijenom.

Do sada smo čitali različite informacije – od početnih kako će se nasljednik iPhonea X prodavati po istoj cijeni od 1.000 dolara, dok će model X Plus da iznosi 1.100 dolara, sve do glasina kako će se iPhone XS (navodno ime nasljednika X-a) prodavati po cijeni od 900 dolara, a njegova veća verzija po cijeni sadašnjeg modela X, dakle 1.000 dolara.

Posljednje informacije koje su juče objavljene na internetu donose još bolje novosti za sve potencijalne kupce Appleovih telefona, pa bi prema njima druga generacija iPhonea X trebalo da košta 800 dolara, dakle čak 200 dolara jeftinije u odnosu na model koji je trenutno u prodaji, dok bi model sa 6,1 inčnim LCD-om trebalo da košta 700 dolara.

Ako su te glasine istinite, to bi značilo da Apple nastoji da zadrži sadašnji raspon cijena – naime, trenutno iPhone 8 sa 4,7 inčnim ekranom košta 700 dolara, a uskoro bi po istoj cijeni trebalo da se prodavaje 6,1 inčni model.

Cijena iPhonea 8 Plus, uređaja sa 5,5 inčnim ekranom iznosi 800 dolara i uskoro bi tu cijenu trebalo da "preuzme" iPhone XS, model sa 5,8 inčnim OLED ekranom, dok bi, dakle, iPhone X/XS Plus trebalo da košta 1.000 dolara. Naravno, ove cijene odnose se na osnovne modele sa 64GB memorije.

Iako, jasno, ovo nisu niske cijene, s obzirom na Appleove standarde i na brojne informacije više ili manje pouzdanih izvora koje su govorile o višim cjenama, ljubitelji Applea i telefona ove kompanije mogu da se nadaju da su ove glasine istinite, kao i da će se novi modeli zaista prodavati po navedenim cijenama.

