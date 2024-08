Evo zbog čega bi Apple Watch SE mogao da bude od plastike

​Apple bi navodno mogao da predstavi Apple Watch SE od plastike, prema saznanjima analitičara i novinara prema Marka Gurmana.

Gurman sugeriše da Apple planira da koristi plastiku kako bi sat načinio "prikladnijim za djecu. Pored toga, plastika kao materijal bi omogućila primjenu šireg raspon boja za satove čime bi Apple ponovo mogao da privuče mlađu publiku."

Appleova SE serija uređaja je uobičajno jeftinija od kompanijinih standardnih telefona i satova, dizajn im se obično zasniva na starijim modelima dok im specifikacije nešto slabije od standardnih uređaja.

Tako Watch SE satovi nemaju senzore za mjerenje kiseonika u krvi, nemaju Always-On-Display funkcije, a pokreću ih stariji čipovi.

Ostaje da se vidi kakve će karakteristike Apple implementirati u Watch SE koji je namijenjen djeci, prenosi "b92".

A first look at the plastic Apple Watch SE!! pic.twitter.com/jhJ7xyRfma