Face ID će se ubuduće lakše koristiti kada nosite masku

Od početka pandemije virusa korona, jedan od najvećih problema sa kojima su se iPhone korisnici suočavali jeste nemogućnost otključavanja uređaja pomoću Face ID funkcije, kada se koristi maska.

Apple je u nekom trenutku omogućio da Face ID bude kompatibilan sa nošenjem maski, ali je opcija bila limitirana na to da je bio potreban Apple Watch za verifikaciju i povezivanje, kako bi bilo moguće djelimično podudaranje lica.

Srećom, ovo će se izgleda promijeniti. Jedna od novijih funkcija, koje su otkrivene u iOS 15.4 beti, jeste mogućnost da se koristi djelimični Face ID, što bi bilo korisno kada se nosi maska. Takođe, opcija više ne bi zahtjevala od korisnika da ima povezan Apple Watch.

Čak i sa maskom na licu, Face ID se može koristiti za Apple Pay, preuzimanje sadržaja sa App Storea i za eksterne aplikacije.

"Face ID je najprecizniji kada je podešen samo za prepoznavanje čitavog lica. Da bi se Face ID koristio dok se nosi maska, iPhone mora da prepoznaje jedinstvene karakteristike oko oka kako bi se obavila verifikacija", ističe se u opisu funkcije.

Pored navedene karakteristike, iOS 15.4 beta dodaje poboljšano prepoznavanje kada korisnik nosi naočare, prenosi B92.

