Facebook planira objavu prvog pametnog sata

Facebook zauzima novi pristup prema izradi prvog pametnog sata, koji kompanija nije javno potvrdila, ali trenutno planira da bude predstavljen sljedećeg leta.

Uređaj će imati ekran sa dvije kamere koje se mogu odvojiti od zgloba za snimanje slika i video snimaka, koji se mogu dijeliti kroz Facebook-ov paket aplikacija, uključujući Instagram.

Kamera na prednjoj strani ekrana sata postoji prvenstveno za video pozive, dok se 1080p kamera sa automatskim fokusom na zadnjoj strani može koristiti za snimanje snimaka kada se odvoji sa globa od okvira od nerđajućeg čelika. Facebook pokušava da napravi i dodatke za pričvršćivanje kamere na stvari poput ruksaka, prema riječima ljudi upoznatih sa projektom.

U budućim verzijama sata, Facebook planira da on služi kao ključni uređaj za prijavljivanje planiranih naočara za proširenu stvarnost, za koje izvršni direktor Mark Zuckerberg misli da će jednog dana biti sveprisutne poput mobilnih telefona, prenosi b92.

Facebook želi da objavi prvu verziju sata u ljeto 2022. godine i već radi na drugoj i trećoj generaciji za naredne godine. Zaposleni su nedavno razgovarali o cijeni uređaja od oko 400$, ali bi se cijena mogla promijeniti. Iako je malo vjerovatno, Facebook bi takođe mogao potpuno ukinuti sat, jer uređaj još uvijek nije ušao u masovnu proizvodnju ili čak dobio zvanično ime.

