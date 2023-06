Galaxy S23 dobija Android 14 i One UI 6 u julu

Google je već nekoliko mjeseci u beta-testiranju Androida 14 i očekuje se da će izdati stabilnu verziju u avgustu. Obično prvi stabilnu nadogradnju dobijaju uređaji iz Pixel serije, a zatim i Samsung Galaxy uređaji.

Međutim, korejska kompanija još uvijek nije zvanično najavila beta program za svoje telefone. Nezvanično se izvještava da će prvu beta verziju One UI 6, zasnovanu na Androidu 14, objaviti za seriju Galaxy S23 u trećoj nedjelji jula.

Prema izvještaju portala Sammobile, Galaxy S23 serija će prva dobiti beta ažuriranje za Android 14 u trećoj nedjelji jula. Navodi se da je Samsung čekao da Google postigne stabilnost platforme sa Androidom 14 beta verzijom prije nego što započne sopstveni razvoj.

Beta ažuriranje će se postepeno proširiti i na druge uređaje.

Prošlogodišnje lansiranje One UI 5 je bilo najbrže do sada, a Samsung je izjavio da želi da sljedeća nadogradnja bude još brža. Kompanija očigledno nije šalila jer dobijamo One UI 6 beta verziju nekoliko nedjelja ranije u poređenju sa prvim One UI 5 beta ažuriranjem, što takođe ukazuje da će stabilne verzije biti dostupne ranije u odnosu na prošlu godinu.

Samsung već nekoliko nedelja unazad ažurira svoje aplikacije sa podrškom za One UI 6.0, što ukazuje da će uskoro biti objavljeno zvanično saopštenje za beta program. Osim korejske kompanije, Oppo je takođe potvrdio ažuriranje na Android 14 za 11 svojih pametnih telefona, uključujući Find X5 Pro i Reno 8 Pro.

Nothing, kompanija koju vodi Carl Pei, takođe želi da korisnici Phone 1 uređaja isprobaju najnoviju verziju Androida. Startup je već stavio na raspolaganje beta verziju Androida 14 za svoj prvi telefon kao dio programa za pregled razvojnih alata.