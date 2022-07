Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 će u pakovanju imati nešto što aktuelni modeli nemaju

​Samsung nije nudio punjače sa Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 telefonima, u pokušajima da zaštiti životnu sredinu i rastereti svoje finansijske resurse.

Ipak, to bi se moglo promijeniti sa novom generacijom fleksibilnih telefona.

Južnokorejska kompanija bi mogla da bude primorana da preispita svoju odluku kada budu objavljeni Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 modeli, a jedna agencija za sertifikaciju otkriva određenu verziju oba telefona koja stiže sa punjačem.

Tokom godina, Brazil je bio pravi problem za kompanije kao što us Samsung i Apple, kada je u pitanju uklanjanje dodataka poput slušalica ili punjača iz pakovanja.

Vlasti vjeruju da kupci već plaćaju previše za premijum telefon, a kada se ne ubaci punjač oni su primorani da plate još više.

Sada, prema zakonu, korisnici više neće morati da kupuju dodatne punjače, a nove procurjele informacije sugerišu da će određene varijante Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 telefona stići uz adapter za punjenje u pakovanju.

Skrinšot, koji je objavio @yabhishekhd, sertifikat ANATEL-a potvrđuje da će ove varijante telefona morati da imaju punjač u pakovanju: Galaxy Z Fold 4 – SM-F936B/DS dual SIM I Galaxy Z Flip 4 – SM-F721B single SIM.

Ostaje da se vidi kako će se Samsung ponašati kada su ostala tržišta u pitanju i da li će ona morati da implementiraju zakone kao Brazil kako bi osigurala da kupci i u tim zemljama dobiju dodatnu opremu u pakovanju.

Samsung Galaxy Z Fold 4 SM-F936B/DS dual sim & Z Flip 4 SM-F721B single sim will launch with adapter in box atleast for Brazil confirms ANATEL certification. #Samsung #SamsungUnpacked pic.twitter.com/S1Gtgel3tW