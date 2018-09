Google Pixel 3 i Pixel 3 XL na novim renderima

Najnovije fotografije dolazećih Google Pixel 3 i Pixel 3 XL telefona donosi nam poznati dojavljivač Evan Blass, odnosno @evleaks. U ovom trenutku, poznato je gotovo sve o dolazećim Google uređajima, tako da nema novih informacija koje su se pojavile.

Znamo da će manji Pixel 3 imati 19:9 displej sa nešto debljim okvirima, dok će Google Pixel 3 XL imati veći donji okvir i glomazan izrez u gornjem dijelu ekrana. Oba telefona imaju dvije kamere i stereo zvučnike s prednje strane.

Google Pixel 3 i Pixel 3 XL će imati Qualcomm Snapdragon 845 čipset uz 4GB RAM-a. Pretpostavka je da će Google ponuditi nekoliko skladišnih opcija, uključujući 64GB, 128GB i 256GB modele.

