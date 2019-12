Google Play objavio najbolje aplikacije, igre i filmove za 2019.

Kako se kalendarska godina približava kraju, vrijeme je za godišnje rekapitulacije. Google je sada objavio Play Store's Best of 2019 listu, sa pregledom najboljih aplikacija, igara, filmova, serija i knjiga/audio-knjiga.

Users' Choice glasanje je bilo otvoreno od 11. do 215. novembra, a rezultati su sljedeći (za SAD):

Users' Choice App: Video Editor – Glitch Video Effects

Users' Choice Game: Call of Duty: Mobile

Users' Choice Movie: Marvel Studios’ Avengers: Endgame

Users' Choice Book: Scary Stories to Tell in the Dark

Google je izabrao i "Best App", a to je Ablo - servis koji omogućava formiranje prijateljstava širom svijeta. Tu je i kolekcija za Best Everyday Essentials, Apps for Personal Growth, Hidden Gems i Apps for Fun. Pored ovoga, kao najbolja igra (Best Game) izabran je Call of Duty: Mobile.

Sve pobjednike možete pogledati na Play's Best of 2019 kolekciji, na Androidu za veb.

(9to5google)