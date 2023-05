Google najavio Pixel Fold – poznato kako izgleda

Pixel Fold bi trebalo da bude prvi sklopivi telefon kompanije Google, a kao najavu kompanija je na Twitteru objavila kratak video koji pokazuje i dizajn predstojećeg telefona.

Ranije su se pojavile i neke informacije, pa se tako očekuje da Pixel Fold ima dva OLED ekrana.

Oba će imati podršku za 120Hz stopu osvježavanja. Spolja će se naći 5,6-inčni ekran, dok je s unutrašnje strane displej od 7,6 inča.

Telefon bi trebalo da pokreće Google Tensor G2 čipset, u kombinaciji sa so 12GB memorije i do 512GB prostora za skladištenje podataka, prenosi B92.

Pored Pixel Folda, Google bi trebalo da predstavi i Pixel 7a telefon iz svoje uobičajene ponude.

May The Fold Be With Youhttps://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8