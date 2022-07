Google testira nove pametne naočare

​Naočare s podrškom za proširenu stvarnost na početku će se koristiti za opcije poput prevoda uživo, navigacije i slično.

Prije desetak godina, Google je predstavio prototip svojih prvih pametnih naočara. Vjerovali su da je to nova kategorija uređaja nakon telefona i tableta, koja će privući milione ljudi, ali umjesto toga naočare su naišle na brojne kritike javnosti, ponajviše zbog mogućnosti snimanja fotografija i videa što su mnogi vidjeli kao grubo kršenje privatnosti, pa je Google na kraju odustao od tog projekta.

Na konferenciji I/O u maju prikazali su prototip nove generacije pametnih naočara a ove nedjelje su objavili da su spremni na njihovo testiranje "u stvarnim uslovima". Testovi će početi tokom sljedećeg mjeseca i trebalo bi da pokažu kako naočare mogu da pomognu ljudima u svakodnevnom životu, odnosno u različitim situacijama s kojima se svakodnevno suočavaju. Naočare su prvenstveno namijenjene prevodu uživo i navigaciji.

Džaston Pejn, Googleov menadžer odjeljenja za proširenu i virtuelnu realnost, pri tome je posebno naglasio kako će im testovi pomoći u poboljšanju iskustava poput AR navigacije.

On ističe da je faktore, poput vremenskih prilika i prometnih raskrsnica jako teško testirati u zatvorenim prostorima pa je naočare i tehnologiju potrebno testirati u stvarnim uslovima.

Na početku će naočare testirati mali broj ljudi - Googleovi zasposleni i osobe u koje Google ima povjerenje, a biće opremljene kamerama, mikrofonima i ekranom unutar samih naočara. Ipak, tokom testiranja korišćenje tih opcija biće ograničeno, pa tako naočarama neće moći da se snimaju fotografije i video, prenosi b92.

