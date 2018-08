Google zvanično objavio novi Android 9 Pie

Google je zvanično objavio novu verziju svog operativnog sistema za mobilne uređaje, pod imenom - Android 9 Pie.

Ažuriranje je spremno u stabilnoj verziji i od ponedeljka je na raspolaganju za preuzimanje, ali prvo za korisnike Pixel telefona.

Android Pie je deveta po redu glavna verzija ovog softvera i nasljednik je Androida Oreo.

Ažuriranje donosi nekoliko novih funkcija koje su prvenstveno fokusiranih na mašinsko učenje (machine learning), što bi pametne telefone trebalo da učini još pametnijima.

Jedna od novih funkcija je Adaptive Battery, koja za aplikacije koje se manje koriste smanjuje resurse baterije koje idu ka toj aplikaciji čime omogućava njeno duže trajanje baterije.

Nova funkcija je i Adaptive Brightness koja će automatski podešavati osvjetljenje ekrana u odnosu na trenutnu lokaciju na kojoj se korisnik nalazi i na to šta trenutno radi na uređaju.

Slices je nova funkcija koja aplikacijama omogućava da se ubace u pretragu korisnika, kako bi se zadaci brže obavljali.

App Actions je funkcija koja ubacuje brze akcije u pokretač aplikacija (app launcher) u određenim periodima tokom dana, na osnovu praćenja aktivnosti korisnika.

Android Pie korisnicima donosi i novu sistemsku navigaciju. Tri tastera u dnu zamijenjena su sa dva, dok se Overview mod poziva jednostavnim pomijeranjem odozdo ka gore iz bilo koje apliakcije. Sadržajem Overview prozora je moguće rukovati bez prebacivanja na iste, što podrazumijeva i kopiranje i "pejstovanje" teksta uz upotrebu Smart Text Selection funkcije.

Obavještenja (Notifications) su takođe ažurirana, pa su sada dobila nove okrugle ikonice i prošireni pregled za poruke sa opcijama "pametnog odgovora" (Smart Reply).

Mobilni uređaji na Andorid patformi će, kasnije tokom godine, dobiti i Digital Wellbeing funkcije, koje podrazumijevaju novi Dashboard koji prati upotrebu aplikacija i podešava tajmere za aplikacije kako bi se spriječilo njihovo pretjerano korišćenje.

Funkcija Wind Down će regulisati rad opcija Night Light i Do Not Disturb i prebacuje ekarn u "grayscale" režim, kako korisnici ne bi pretjerivali sa upotrebom telefona prije odlaska u spavanje.

Ove funkcije se trenutno mogu preuzeti samo na Pixel telefonima, prethodnim prijavljivanjem na beta program. Ostali korisnici će ih dobiti naknadno.

Novi Android 9 Pie donosi još dosta ažuriranih opcija, uključujući i nekoliko značajnih bezbjednosnih unaprijeđenja.