Greškom objavljen izgled novog Samsung One UI 6 interfejsa

Prije nego što je zvanično najavio planove za predstojeći korisnički interfejs, Samsung u Njemačkoj je slučajno objavio najavu za Samsung One UI 6 interfejs u beta verziji koju je potom obrisao.

To je mnogima pružilo priliku za prvi pogled na novi interfejs, pre nego što kompanija zvanično lansira beta program koji će, kako je bilo objavljeno, moći da isprobaju korisnici Galaxy S23 uređaja u Njemačkoj, Južnoj Koreji i SAD, piše XDA-developers.

Objavljene fotografije prikazuju obnovljeni meni za brza podešavanja sa dizajnom koji podseća na onaj u iOS operativnom sistemu, jer se između ostalog može prevući duž celog ekrana. Gornja strana ekrana izgleda čisto, a ikone djeluju nešto veće nego na One UI 5.1 ili starijim verzijama.

Cio padajući meni sastoji se od nekoliko sekcija. Na gornjem dijelu u dva odvojena "oblačića" se nalaze prečice za povezivanje uređaja na Wi-Fi i Bluetooth, dok se ikonice drugih brzih podešavanja nalaze u odvojenom dijelu ispod njih.

Poslije njih sledi klizač za kontrolu osvetljenosti koji izgleda malo drugačije, zajedno sa podešavanjima za negu očiju, a istaknute ikone su sada bijele. Za njima slijede još dvije odvojene sekcije koje se nalaze ispod njih, na dnu menija, za Smart View i Device control opcije, dok su datum i vrijeme sada poravnati u jedan red i mesto im je na gornjem lijevom uglu ekrana.

Sada obrisana objava ukazuje i na to da će umjesto One UI 5.1.1 ažuriranja za prethodnu verziju korisničkog interfejsa, Samsung vjerovatno direktno preći na One UI 6.0 zajedno sa ažuriranjem za novi Android 14 operativni sistem.

Do sada smo uglavnom imali prilike da vidimo "x.1.1" ažuriranja za One UI tokom Unpacked događaja, ali umjesto toga će ovaj put izgleda većina Galaxy uređaja dobiti unapređenje za sasvim novi interfejs.

Kompanija je još obećala i novi vidžet za kameru koji omogućava korisnicima da unapred biraju gdje će fotografije koje treba da naprave sačuvati. Iako obrisana, Samsung objava najavljuje da novi interfejs definitivno uskoro zvanično stiže, kada ćemo imati priliku da vidimo cjelokupne izmene u odnosu na prethodne verzije.

(Benchmark.rs)