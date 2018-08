HTC nagoviještava novi telefon iz U serije

HTC je na Twitteru objavio da planira da predstavi još jedan telefon iz U serije. Tvit ne obiluje informacijama o uređaju i samo kaže: "Ljepota i snaga se udružuju 30. avgusta 2018. godine", a tu je i fotografija na kojoj stoji "Something new for U".

Ne pominje se da će biti održan neki događaj, tako da je moguće da će novi telefon biti objavljen onlajn. Naravno, kao po tradiciji mnogi pokušavaju da pogode naziv uređaja, a neki u šali novi telefon nazivaju i U12++.

HTC je prije samo nekoliko mjeseci objavio svoj poslednji premijum telefon U12+, koji već koristi najbolji čipset koji Qualcomm trenutno nudi - Snapdragon 845. Zbog toga se očekuje da će biti predstavljen nešto skromniji uređaj.

Najvjerovatniji kandidat je HTC U12 Life, o kome su se informacije već pojavljivale ranije. U12 Life bi trebalo da bude telefon iz srednjeg segmenta, a najvjerovatnije će imati Snapdragon 636 čipset, 4GB RAM-a i 6-inčni displej.

Naravno, uvijek postoji šansa da će nas HTC iznenaditi nekim drugim proizvodom tako da nam ostaje da sačekamo 30. avgust kako bismo saznali sve detalje.

(Phone Arena)