HTC oživljava liniju Wildfire telefona

Tajvanska kompanija HTC namjerava oživjeti svoj brand Wildfire koji je bio aktualan od 2010. do 2011. godine, navodno je planirano deset novih pametnih telefona pod tim imenom.

HTC već dugo vremena jedva opstaje na tržištu mobilnih uređaja, ali i dalje nastavlja s koracima kojima bi eventualno poboljšala prodaju svojih uređaja.

Jedan od tih koraka je oživljavanje njihovog WildFire branda, prema pisanju ruske internetske stranice Mobil Telefon odobreno je 10 različitih pametnih telefona koji nose upravo to ime.

To su Wildfire E, Wildfire E Plus, Wildfire E1, Wildfire E1 Plus, Wildfire E2, Wildfire E2 Plus, Wildfire E3, Wildfire E3 Plus, Wildfire R i Wildfire R Plus.

HTC je ovaj brend koristio za svoje Wildfire i Wildfire S mobilne uređaje tokom 2010. i 2011. godine. Iako su novi uređaji pod Wildfire brendom zasad još nema službene potvrde kako će se ti uređaji zaista pojaviti na tržištu.

(Bug)