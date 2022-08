Honor 70 dostupan globalno

​Ranije ove godine, Honor 70 je zvanično predstavljen u Kini, a telefon je sada počeo da se pojavljuje i na tržištima širom svijeta.

Honor 70 predstavlja telefon iz fornjeg srednjeg segmenta tržišta, a krasi ga Snapdragon 778G+ čipset i podrška za 66W brzo punjenje.

Telefon ima 6,67-inčni OLED ekran sa FHD+ rezolucijom i podrškom za 120Hz osvježavanje. S prednje strane se nalazi i selfi kamera od 32MP.

Na poleđini je smješten sistem kamera koji uključuje 54MP Sony IMX 800 glavni senzor (1/1.49"veličina uz 1.0µm piksele), kao i 50MP ultraširoki modul koji funkcioniše i kao makro kamera, a tu je i 2MP senzor dubine.

Sve napaja baterija kapaciteta 4800mAh, sa podrškom za 66W brzo punjenje.

Na polju softvera, telefon koristi Android 12, uz Magic UI 6.1 korisnički interfejs.

Honor 70 stiže u Crystal Silver, Emerald Green i Midnight Black bojama, kao i stiže u kombinaciji sa 8GB i 12GB radne memorije (RAM) i 128GB, 256GB i 512GB interne memorije.

Nije poznato da li će sve opcije biti dostupne globalno, ali kombinacija 8GB + 256GB ima cijenu od oko 450 dolara, prenosi b92.

