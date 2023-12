Honor 90 GT debitovao

​Kineska kompanija Honor može da se pohvali još jednim flegšip uređajem koji dopunjuje njenu 90 seriju telefona, a to je Honor 90 GT. Ovaj telefon donosi impresivne specifikacije uključujući prošlogodišnji, ali jak Snapdragon 8 Gen 2 čipset, ima RAM opcijedo 24 GB, ali i veoma brzo punjenje od 100 W.

Telefon ima AMOLED ekran veličine dijagonale 6.7 inča sa rezolucijom od 1200x2664p i brzinom osvježavanja ekrana od 120 Hz. Ni ovaj Honor ekran nije ostao bez PWM zatamnjivanja, ugrađenog skenera otiska prsta i prednje kamere sa 16 MP koja je smještena unutar izreza na gornjem dijelu panela.

Na poleđini telefona nalazi se glavna kamera sa Sony IMX906 senzorom rezolucije 50 MP, koja ima i optičku stabilizaciju slike, a uz nju tu je i ultraširoka kamera sa 12 MP. Glavna zvijezda uređaja je Qualcomm čipset, koji je do nedavno, iako nije najnoviji, bio najbolji čip na tržištu - Snapdragon 8 Gen 2 i to u kombinaciji sa do 24 GB radne memorije, što je najviše nego u bilo kom Honor telefonu do sada.

Osnovna varijanta konfiguracije Honor 90 GT telefona nudi RAM od 12 GB, a srednja 16 GB, koje se, uključujući i najbolju, mogu kombinovati sa prostorom za skladištenje koje ide od 256 GB pa sve do 1 TB.

Softver koji ima ovaj telefon je MagicOS 7.2 koji je zasnovan na Android 13 operativnom sistemu, a baterija koja ga pokreće je kapaciteta 5000 mAh sa veoma brzim punjenjem od 100 W. Na strani dizajna, telefon je dostupan u opcijama crne, plave i zlatne boje.

Za sada je ovaj telefon samo na kineskom tržištu i tamo košta od 2599 do 3699 kineskih juana što je otprilike na nivou od 333 do 475 evra poslije konverzije valute. Ukoliko ovaj telefon bude bio dostupan i u Srbiji, sigurno ćete biti obavješteni na vrijeme, prenosi "BenchMark".

