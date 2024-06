Huawei Mate 70 serija biće prva sa predinstaliranim novim OS

Nova serija pametnih telefona stiže u posljednjem ovogodišnjem kvartalu, kao što je to i uobičajeno.

Nova serija bi trebala dobiti stabilnu verziju HarmonyOS NEXT operativnog sistema. On je posebno zanimljiv jer je taj operativni sistem u potpunosti odvojen od Android Open Source Projecta (AOSP). To znači kako Huawei uređaji s novom verzijom HarmonyOS-a više ne podržavaju Android aplikacije.

Do sada su obavljena brojna beta testiranja, a Mate 70 biće prva koja će dobiti predinstaliran novi OS. Kako saznajemo, i drugi smartfoni će dobiti novi HarmonyOS NEXT u narednim mjesecima, a na nekima nadogradnja kreće već ovih dana.

Iako su hardverske karakteristike nove Mate 70 serije tajna, očekujemo najmanje dva modela, Mate 70 i 70 Pro. Ovaj drugi bi trebao imati tri zadnje kamere s Omnivision senzorima i koje će biti jedno od njegovih prodajnih aduta. Pominje se prednja selfie kamera od 13MP uz 3D ToF senzor, isti onaj koji se nalazi u trenutno aktualnoj seriji. Naravno, očekujemo kako će raditi na Huaweijevom Kirin procesoru, možda dodatno poboljšanom.

Do izlaska nove Mate 70 serije ima još puno vremena, pojavit će se u međuvremenu još pregršt podataka.

(Računalo.com)

