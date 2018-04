Huawei najavio svoj prvi 5G telefon

Pošto je 5G standard konačno dobio svoje finalne specifikacije, proizvođači mobilnih uređaja počinju da planiraju i određuju datume predstavljanja svojih prvih 5G uređaja.

Kineski Huawei će svoj prvi 5G pametni telefon predstaviti u drugoj polovi 2019. godine. Ta informacija se pojavia na slajdu prikazanom na globalnom analitičkom samitu stručnjaka te kompanije u Šenženu.

Nešto ranije pojaviće se prvi Huaweijev 5G mobilni hotspot, koji će biti postavljen u drugom tromesečju naredne godine.

I telefon i hotspot, bi trebalo da koriste "baseband" čipove, koji je razvio sam Huawei. Kineska kompanija je nedavno predstavila modem Balong 5G01, koji bi mogao da postane dio hotspota.

Imajući u vidu prikazani vremenski okvir predstavljanja budućih prouzvoda, moglo bi se pretpostaviti da bi prvi Huaweijev 5G smartfon mogao da bude Mate 30, imajući u vidu da Mate linija slijedi princip imenovanja P serije, pa će model Mate 10 ove godine dobiti nasljednika Mate 20.

