Huawei nudi produženu garanciju za sve svoje uređaje

Kompanija Huawei odlučila je da u odnosu na novonastalu situaciju, pruži još jedan vid podrške svojim korisnicima.

Pored usluge "Od vrata do vrata", Huawei je obezbijedio korisnicima besplatan produžetak važenja garancije. Za sve Huawei uređaje, uključujući Bluetooth slušalice, računare, tablete, prenosive, audio i ruter uređaje čija originalna garancija ističe u periodu od 15. marta do 15. juna 2020. godine, garancija će biti produžena do 15. juna 2020. godine.

Sistem pogodnosti biće ažuriran tokom marta 2020. Ukoliko uređaj odgovara gore navedenim uslovima, garancija će se automatski produžiti do 15. juna 2020. godine.

U želji da motiviše što veći broj ljudi da ostane kod kuće, kompanija Huawei pokrenula je i uslugu "Od vrata do vrata". Tokom trajanja ove usluge, ukoliko je vaš telefon pod garancijom, kurir će doći i beskontaktno preuzeti telefon. Nakon servisiranja, telefon će biti dezinfikovan, zapakovan i vraćen – potpuno besplatno.