Huawei slučajno objavio fotografije novog flegšipa

Samo nekoliko dana pred zvanično predstavljanje najnovijeg Huaweijevog flegšip pametnog telefona, na interntu su se pojavile njihove zvanične fotografije.

Fotografije modela P30 i P30 Pro objavio je holandski ogranak kineske kompanije, koji je na svom zvaničnom sajtu slučajno objavio stranicu nemijenjenu promociji novih uređaja.

Stranica je, u međuvremenu, uklonjena sa sajta, ali su brojni drugi sajtovi i profili na društvenim mrežama uspjeli da ih preuzmu i prenesu, piše GSM Arena.

Fotografije, same po sebi, ne otkrivaju mnogo šta novo o dizajnu i izgledu modela, što već nismo imali prilike da vidimo zahvaljujući brojnim "leakerima".

Danas objavljene fotografije pratili su i postovi na društvenim mrežama koji su, uglavnom, potvrdili karakteristike Huaweija P30 i P30 Pro.