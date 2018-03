I Huawei savitljivi ekran za trku ima

Kineski Huawei se maksimalno trudi da ostane u vrhu kada je tehnologija kamera za pametne telefone u pitanju, što dokazuje upravo predstavljena P20 serija. Kinezi, međutim, nisu zaboravili ni ekrane.

Huawei je patentirao pametni telefon na preklop, koji se otvara i zatvara kao knjiga. Prijava patenta podnijeta je 19. septembra prošle godine, a on je objavljen ovih dana.

Mehanizam patenta sličan je onom kod Microsoft Surface Booka, ali izgleda kao da ostavlja mnogo manju prazninu, piše GSM Arena.

Huawei Patents A Foldable Phone Which Can Turn Into A Tablet https://t.co/pORF1TlyBw pic.twitter.com/eqSeUAIKAA