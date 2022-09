Instagram testira novu opciju: Besprijekoran feed postaje stvar prošlosti?

Osjećaj nesigurnosti i manje vrijednosti zbog neprestanog gledanja tuđih, naizgled savršenih života kroz objave na društvenim mrežama Instagram, Facebook ili TikTok česta je pojava, od koje ponajviše pati mlađa generacija - iskustva su ovo i zaključci psihologa koji rade s mladima.

Oni koji su odrasli uz društvene mreže ne mogu zamisliti svijet bez njih i filtera kroz koje se svaki trenutak dana provlači, ali sada bi svemu mogao doći kraj.

Naime, zbog sve brže rastućeg trenda cancel kulture, koja odbacuje sve ono što šteti ljudskoj psihi, uskoro bi se i savršeni Instagram feedovi mogli naći na crnoj listi. Naime, sređene Instagram fotografije uskoro bi mogle ostati zaboravljene u istoriji, a sve zato što je Instagram kao platforma odlučio da testira opciju postavki uz koje više neće moći biti moguće objaviti retuširanu, uređenu fotografiju.

Po dosadašnjim najavama, čelnici Instagrama odlučili su se ugledati na BeReal, društvenu mrežu koja promoviše fotografisanje u trenutku, bez mogućnosti dodavanja filtera i posebnog uređivanja fotografija.

Na taj je način BeReal odlučio promovisati kulturu nesavršenosti i uživanja u stvarnom životu, bez stalne potrebe uljepšavanja svakog segmenta svakodnevice.

S obzirom na to da je upravo ta neobično savršeno-nesavršena društvena mreža u rekordnom roku stekla veliku naklonost pripadnika Z generacije, Instagram je odlučio takođe se približiti toj starosnoj grupi i sam istestirati kako bi to izgledalo kada bi barem ponudio opciju koja bi upozoravala korisnike na to koje su fotografije editovane.

Prema onome što se zasad zna, ova nova IG inovacija zvaće se IG Candid, a funkcionisaće tako da će korisnici dobiti notifikaciju te u tom trenutku moći će objaviti fotografiju ili video trenutka u danu - ali neće moći ništa mijenjati na fografiji i dorađivati je.

Ovo nije prvi put da Instagram ukorak prati druge društvene mreže, jer je, ako se prisjetimo, uveo Instagram storyje kako bi bio konkurentan Snapchatu. Sad tek treba da vidimo kako će se prilagoditi BeRealu i novoj generaciji koju sve manje i manje zanima savršen feed, a sve više i više realnost kakva jest.