Iz helikoptera bacili iPhone 11 i Nokiju 3310, šta mislite koji je ostao čitav?

Ako ste iskeširali hrpu love za iPhone 11, vjerojatno vam ništa ne može zvučati gore od ideje da ga bacite iz helikoptera, ali trojica YouTubera koje na kanalu How Ridiculous prati preko pet miliona ljudi učinili su upravo to.

Za poređenje su s visine od 300 metara bacili i jedan klasik: legendarnu Nokiju 3310. IPhone su ipak ostavili u zaštitnoj maski prije izvođenja ovog eksperimenta.

"To je to. Slomljen je, ali ne mogu vjerovati da i dalje radi, to je ludo", rekao je oduševljeni YouTuber.

Nakon toga su bacili i Nokiju koja je opravdala svoju reputaciju neslomljive i nakon pada s 300 metara nije imala nikakva oštećenja. Čak su na njoj uspjeli odigrati rundu kultne Zmije.

"To je nevjerojatan rezultat. 300 metara! Molim aplauz za ljude koji proizvode mobitele", zaključili su oni.