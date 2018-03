Izrez u vrhu ekrana izostaje sa budućih iPhone modela

Fil Šiler, iz kompanije Apple, je u nedavnom intervjuu istakao da je implementacija izreza u vrhu ekrana na iPhone uređajima bio elegantan način da se smjeste TrueDepth kamera periferije, koje omogućavaju Face ID i Animoji funkcije na uređajima. On je istakao da je Apple uspio umanji djielove potrebne za Face ID do mjere koja do sada nije viđena i da ih uspješno smjesti u izrez.

Implementacija ovog sistema je očigledno imala dosta uticaja na konkurenciju, jer smo samo tokom nedavno završenog MWC 2018 sajma imali priliku da vidimo veliki broj telefona koji su implementirali izrez u vrhu ekrana. Takođe, u narednom periodu se očekuje nekoliko premijum telefona sa ovom karakteristikom.

Međutim, izgleda da je Apple svojim potezom implementacije izreza praktično nasamario konkurenciju i naveo je da ponovo ide stopom kopiranja, jer novi izvještaji sugerišu da kompanije iz Kupertina planira da odbaci izrez kod modela iz 2019. godine. Ovo se sigurno neće svidjeti brojnim proizvođačima Android telefona, koji su već implementirali ili planiraju implementaciju izreza.

Prema navodima, Apple je odlučio da dodatno poboljša screen-to-body odnos na budućim iPhone modelima.

"Apple je odlučio da eliminiše aktuelni dizajn sa izrezom na modelima za 2019. godinu, a trenutno razmatra odgovarajuće dijelove i tehnologije", tvrde industrijski insajderi za medije u Južnoj Koreji.

Pregovori sa dobavljačima displeja su u preliminarnoj fazi, tako da još uvijek ništa nije poznato o veličini displeja i rezoluciji, ali je Apple već patentirao nekoliko načina koji će omogućiti odbacivanje izreza u ekranu. Jedan uključuje otvor u samom displeju, dok drugi predstavlja matricu ispod ekrana, koja omogućava senzorima-emiterima da prolaze između samih piksela.

Kako će Android proizvođači reagovati na pomenute informacije, ostaje da se vidi. Ove godine, izrez u vrhu ekrana će se zadržati na iPhone modelima, kojih će biti tri - jedan sa LCD i dva sa OLED ekranima.

(PhoneArena)