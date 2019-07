Japanci istopili 80.000 tona elektronike i napravili sve medalje za OI 2020.

Japan je već preradio skoro 80.000 tona mobilnih telefona i druge elektronike kako bi napravio medalje za Olimpijadu i Paraolimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

Tako će medelja za Tokio 2020. u potpunosti biti napravljene od metala izvađenih iz skoro 80.000 tona stare elektronike, odnosno više od 6 miliona mobilnih telefona.

Organizatori Tokija 2020 sakupili su staru elektroniku u toku prethodne dvije godine i izvadili dovoljno metala za oko 5.000 olimpijskih i paraolimpijskih zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja.

Iako takmičenje počinje za godinu dana, Japan nije gubio vrijeme i pripremio je medalje.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ