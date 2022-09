Kako bi mogao da izgleda Samsung Galaxy S23 Ultra

​Pouzdani dojavljivač Stiv Hemerstofer (poznatiji kao OnLeaks) je, u saradnji sa sajtom SmartPrix, objavio CAD rendere Samsung Galaxy S23 Ultra telefona.

Novi renderi pokazuju da bi Samsung Galaxy S23 Ultra mogao razočarati korisnike koji očekuju veće dizajnerske promjene kod ovog telefona.

Galaxy S23 Ultra renderi sugerišu gotovo identičan dizajn kao kod Galaxy S22 Ultra modela.

Ono što je izmijenjeno jeste da dva manja prestena za kamere na poleđini nemaju nikakva ispupčenja.

Displej je manje zakrivljen u poređenju sa S22 Ultra, jer je metalni okvir nešto ravniji sa obe strane.

Takođe, djeluje da donja ivica Galaxy S23 Ultra modela ima dodatni mikrofon. Takođe, displej ima simetrične i izuzetno tanke okvire. Sem navedenih promjena, S23 Ultra izgleda identično kao S22 Ultra.

Galaxy S23 Ultra bi trebalo da ima dimenzije od 163,4 x 78,1 x 8,8mm dok njegov prethodnik ima veličinu od 163,3 x 77,9 x 8,9mm.

Poput svog prethodnika, S23 Ultra će imati 6,8-inčni displej.

Telefon bi trebalo da posjeduje i 200MP glavnu kameru, a pokretaće ga Snapdragon 8 Gen 2 čipset. Ostatak specifikacija bi trebalo da bude isti kao kod S22 Ultra modela, prenosi b92.

Exclusive: Samsung Galaxy S23 Ultra first look revealed in high resolution; find out what has changed https://t.co/W5ogWFqMwe#Samsung #GalaxyS23Ultra #FirstLook pic.twitter.com/jUhfBlYORa