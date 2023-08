Kako bi mogao da izgleda novi PlayStation 5

Sony je još uvijek misteriozan, ali glasine kažu da novu verziju PlayStationa možemo da očekujemo već sljedećeg mjeseca ili najkasnije do kraja godine.

Sony trenutno u ponudi ima dvije verzije svoje PlayStation 5 konzole nove generacije. Skuplja verzija na američkom tržištu košta 499 dolara i dolazi s čitačem Blu-ray diskova tako da za nju mogu da se kupuju igre i pokreću s Blu-ray diskova.

Druga verzija, koja je dostupna za 399 dolara, nema drajv za Blu-ray tako da korisnici igre moraju da preuzimaju na SSD i pokreću ih s njega.

Problem s ovom verzijom je ograničenost prostora za skladištenje podataka na SSD-u pa je broj igara koje mogu biti uskladištene na njemu ograničen.

Izgleda da bi u budućnosti Sony mogao da promijeni strategiju pa više neće prodavati dvije verzije PlayStationa 5, već samo jednu, a njihovo rješenje je prilično zanimljivo jer će korisnici i dalje imati mogućnost korišćenja konzole sa i bez slota za Blu-ray.

Kako bi mogla da izgleda budućnost PS5 možemo vidimo na video snimku objavljenom na platformi X. Na profilu Better Way Electronics objavljen je video snimak konzole za koju na The Vergeu kažu da je PlayStation 5 Slim.

O tanjem PlayStationu nove generacije priča se već neko vrijeme, a ako su glasine koje kruže mrežom istinite, Sony bi mogao da je predstavi već sljedećeg mjeseca ili najkasnije do kraja godine.

Na objavljenom videu možemo vidjeti prepoznatljiv izgled aktuelnog PlayStationa, ali konzola je ipak tanja pa su na njoj vidljive neke promjene poput smanjenog prostora za ventilatore i dva slota za USB-C, umjesto jednog za USB-C i jednog za USB-A kao na aktuelnim verzijama.

Ono što bi trebalo da bude posebna karakteristika ove konzole jest odvojivi drajv za Blu-ray. U budućnosti bi ovo, dakle, mogla postati jedina verzija PlayStationa 5, a sama konzola prodavala bi se po cijeni po kojoj je sada dostupna digitalna verzija, dakle za 399 dolara. Korisnici koji ipak žele da pokreću igre s Blu-raya, moći će da kupe poseban čitač Blu-ray diskova i cijena tog kompleta (same konzole i Blu-ray drajva) mogla bi da iznosi 499 dolara.

Iz Sonyja su nedavno objavili da su prodali više od 40 miliona konzola nove generacija, a ako bi se PS5 Slim u prodaji pojavio prije kraja godine, nije teško zaključiti kako bi ova konzola mnogim gejmerima mogla biti idealan božićni poklon. Iz Sonyja do sada nisu komentarisali ove informacije, prenosi Zimo.