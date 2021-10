Kako da pošaljete povjerljiv mejl?

Ukoliko svakodnevno koristite Gmail sigurno ste bar jednom pomislili da biste željeli da zaštitite svoje povjerljive poruke i podatke koje šaljete mejlovima.

Zato je u Gmailu moguće aktivirati opciju povjerljivog načina rada, odnosno Confidential Mode. Ona korisniku omogućava da podesi datum isteka trajanja poruke, kao i da za otvaranje, odnosno čitanje mejla, odredi šifru koju je prethodno potrebno unijeti.

Povjerljivi način rada se aktivira tako što se prvo odabere kreiranje nove poruke, a zatim se u dnu prozora (predzadnja ikonica desno od dugmeta "Send") klikne na ikonicu za uključivanje povjerljivog načina rada, kao što je prikazano u videu ispod.

Send a confidential email effortlessly in #Gmail with this secure feature ‍. Here’s how → https://t.co/W8fsiZthgs pic.twitter.com/P5VXeG1tMT