Kako da pronađete izgubljeni telefon?

Izgubili ste ili vam je ukraden telefon i ne znate šta da radite?

Mnogi će se vjerovatno zabrinuti i pitati se gdje su ga mogli ostaviti, no možda nije sve izgubljeno, jer postoji način da locirate vaš mobilni. Bez obzira na to da li ste telefon izgubili ili želite da ga locirate preko broja telefona, u nastavku možete saznati kako da to učinite.

Pronalazak putem aplikacije

Vjerovatno i najlakši način da locirate mobilni telefon jeste putem odgovarajućih aplikacija. Bez obzira na to kog brenda je vaš pametni telefon, ne morate ni da ih preuzimate, jer sve što vam je potrebno vjerovatno već imate u telefonu.

Na primjer, i iPhone i android telefoni imaju svoje aplikacije za lociranje telefona u slučaju gubitka ili krađe.

Osim toga, u slučaju da želite da locirate blisku osobu, recimo dijete, preko mobilnog telefona, ove aplikacije mogu da posluže i u tu svrhu.

Kako pronaći izgubljeni android telefon?

Ako koristite android telefon, prva opcija je da odete na Google Find My Device stranicu ili istoimenu aplikaciju preuzmite sa Google Play Storea.

Google Find My Device je servis koji vam omogućava da daljinski locirate telefon, tablet računar ili neki drugi uređaj s android operativnim sistemom. Sve što je potrebno jeste da se, koristeći svoj Google nalog, prijavite na Find My Device servis i potražite izgubljeni telefon. Pored lociranja, ovaj servis vam omogućava i da daljinski zaključate svoj uređaj ili da obrišete sve podatke iz njega.

Inače, prethodno bi trebalo da telefon koji želite da locirate bude povezan na internet i da na tom telefonu bude aktivirana opcija Find My Device. Drugim riječima, potrebno je da unaprijed aktivirate ovu opciju na telefonu kako biste mogli da je koristite u slučaju nestanka telefona. To ćete učiniti tako što ćete u podešavanjima odabrati opciju Security, te zakačiti Find My Device.

Kako pronaći izgubljeni iPhone?

Ukoliko ipak imate iPhone, ni tada neće biti problema, jer je Find My iPhone Appleov ekvivalent Googleovom Find My Device servisu te veoma slično funkcioniše.

Na vama je samo da se, uz pomoć svog Apple ID-a, prijavite na iCloud i locirate svoj nestali mobilni telefon. Kao i kod androida, i ovdje je neophodno da na samom telefonu bude aktivirana Find My iPhone funkcija, a do nje možete doći na sljedeći način: otvorite Settings > Apple ID > iCloud > Find My iPhone.

Na ekranu bi trebalo da vam se pokaže mapa sa označenom lokacijom vašeg telefona, isto kao što bi bio pokazan bilo koji drugi uređaj koji ste registrovali. Pop-up može otkriti stanje baterije na vašem telefonu, kao i datum i vrijeme kada je posljednji put preuzeo lokaciju. U slučaju da je posljednja konekcija bila prije nekog dužeg vremena, tada je moguće da se baterija ispraznila ili da je neko isključio telefon. U tom slučaju bi lokacija na mapi bila zastarjela, jer telefon ne može obavijestiti o novim lokacijama ukoliko je isključen.

Kako locirati telefon putem broja?

Ako ništa od gore navedenog niste uključili na vrijeme, a vaš telefon je izgubljen, tada vam ne preostaje ništa drugo nego da locirate telefon putem broja.

To i nije baš lagan proces, i nije dovoljno da unesete broj telefona da bi zatim prosto niotkuda na mapi počelo da treperi crveno svjetlo, koje jasno pokazuje gdje se nalazi izgubljeni telefon. Jedino mobilni operatori imaju mogućnost da lociraju mobilni telefon putem broja telefona ili preko IMEI broja i to isključivo na zahtjev nadležnih organa tj. policije.

