Kako su stari kalkulatori oživljeni u digitalnom obliku

​Sajt Internet Archive je kreirao zanimljiv projekat u okviru kojeg je napravio kolekciju različitih kalkulatora, koji su dostupni u digitalnom obliku.

Na spisku se nalazi 14 kalkulatora, koji su emulirani preko MAME besplatnog emulatora otvorenog koda i koji je omogućio da ovi uređaji ponovo "ožive".

Arhiva nudi emulirane verzije nekih od najpopularnijih kalkulatora iz posljednjnih nekoliko decenija.

Među njima su TI-83 Plus, HP 48GX, kao i Texas Instruments TI-81 iz 1990. godine.

Kolekcija ne uključuje sve bitne kalkukatore koji su se pojavili tokom posljednjih 25 godina.

Tako na listi nema Casio fx-7000g modela, koji je prvi svjetski grafički kalkulator, prenosi b92.

Za one koji nisu koristili kalkulatore, arhiv sadrži i uputstva za većenu modela sa spiska.

New blog post from free-range archivist, @textfiles: A Calculated Move: Calculators Now Emulated at Internet Archivehttps://t.co/2R7qFdTRTi