Kalifornijska policija predstavila "Robocopa"

Kalifornijski je "Robocop" daleko od imenjaka iz popularnog filma.

Policija u Kaliforniji, odnosno gradiću Huntington Parku, predstavila je pojačanje u svojim redovima koje je sve samo ne uobičajeno.

"Robocop", kako se novo pojačanje zove, zapravo je robot koji patrolira javnim parkom i trebao samom svojom prisutnošću smanjiti stopu kriminala u parku.

Opremljen je kamerama kojima kontrolira situaciju oko sebe, a po potrebi može i snimiti video. Nije previše komunikativan, može reći tek kratke rečenice poput "dobar dan", ali zato već ima svoj profil na Twitteru.

I dok su stanovnici Huntington Parka podijeljenih mišljenja kad je "Robocop" u pitanju, svoj je komentar već dao Elon Musk.

U svom stilu, na priču o "Robocopu" zalijepio je video iz filma "Terminator" aludirajući pri tome da "Robocop" izvana izgleda pitomo, dok se iznutra skriva nešto prilično zlokobno.

Ovo nije prvi pokušaj uvođenja robota u policijske redove. No svi dosadašnji nisu baš imali sretan kraj. Ko zna, možda će "Robocop" imati više sreće.

Thank you Huntington Park for a warm welcome, hope everyone enjoyed the presentation. Happy to be an asset to the Huntington Park Police Department. #hprobocop #cityofHP pic.twitter.com/Y4wE0QnVR2