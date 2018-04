Kinezi stiču status na osnovu mobilne aplikacije

U jednoj epizodi poznate serije "Black Mirror" ljudi ocjenjuju jedni druge putem mobilne aplikacije i to u svakoj društvenoj interakciji.

Od te ocjene zavisi njihov društveni status, a postoje čak i savjetnici za analizu ličnog rejtinga. Junakinja epizode je mlada i ambiciozna žena koja ima relativno visoku ocjenu, ali još nedovoljno visoku da bi mogla da se preseli u bolji stan.

Sticajem nesrećnih okolnosti, ali i zbog apsurdnosti i bizarnosti cijelog sistema, junakinja počinje da gubi dotadašnje poene i biva do kraja epizode društveno uništena i slomljena, ali ipak donekle emotivno oslobođena. Čitava situacija poprilično podsjeća na neke trenutne društvene mreže koje koriste ljudi koji su spremni da urade bilo šta kako bi imali pratioce i lajkove. Čovjek u modernom svijetu još vjeruje da ima kontrolu nad tehnologijom, a ova serija upravo naglašava kolika je stvarna opasnost u našoj zavisnosti od društvenih mreža.

Međutim, najzanimljiviji dio u vezi s pričom iz ove epizode je činjenica da je anticipirala pojavu kompanije u Kini koja se bavi ocjenjivanjem stanovnika, a odnosi se na bonitet korisnika usluga i proizvoda. Jednostavnije rečeno - u Kini već postoji košmar kao iz serije "Black Mirror".

"Alipay" je jedna od dvije poznatije aplikacije za plaćanje robe i usluga putem mobilnog telefona i veoma je popularna u Kini, koja ima fascinantan broj korisnika pametnih telefona. Stanovnici ne samo da više ne nose novčanike, već nemaju potrebu ni za debitnim i kreditnim karticama, koriste "Alipay" platformu za plaćanje svakodnevnih usluga i proizvoda.

Kina nije imala dobro uređen sistem kontrole kreditne sposobnosti klijenata i navike stanovništva su uglavnom bile plaćanje kešom, za razliku od nekih drugih dijelova svijeta. Zbog toga je bilo izuzetno teško i rizično procjenjivanje kreditne sposobnosti klijenata.

Novu mogućnost za uređenje finansijskog sektora pružile su upravo savremene mobilne aplikacije. Međutim, ovdje je problem što kompanija ne radi samo kreditnu sposobnost klijenata, već prati kompletno kakav je društveni status određene osobe i to kao u seriji "Black Mirror", tako što dodjeljuje određene poene. U seriji je to od nula do pet zvjezdica, a u Kini od 350 do 950 poena. Korisnike, prije svega "Alipay" aplikacije, kompanija nagrađuje određenim privilegijama, bonusima i poklonima, ali postoje i kazne za niskorangirane. Niske ocjene dobijaju i oni građani koji nemaju istorijat finansijskih transakcija, a od tog statusa zavisi i brzina sigurnosne provjere na aerodromu u Pekingu. Visokorangirani, posebno oni preko 700 poena, mogu da rezervišu najbolja sjedišta u brzom vozu, mogu da koriste luksuzne hotele, iznajmljuju automobile bez depozita, imaju ekskluzivni prioritet pri kupovini određenih proizvoda, dobijaju povoljnije uslove za kredit.

Kao u seriji "Black Mirror", ocjenjuje se "kvalitet" prijatelja korisnika aplikacije. Posebna opasnost leži u činjenici da država može da zloupotrijebi podatke o svojim građanima ukoliko autoritarnoj vlasti ne odgovaraju građani koji bi se bilo kada u budućnosti pobunili, a to depresivno podsjeća na Orvela.

(Citymagazine.com)