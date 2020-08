Ko je žena koja preuzima kormilo TikToka u najtežim trenucima

Glavni izvršni direktor TikToka Kevin Majer podnio je ostavku manje od tri mjeseca otkako je preuzeo tu dužnost, usred američkog pritiska na kineskog vlasnika da proda tu popularnu video-aplikaciju za koju Bijela kuća smatra da je bezbjednosni rizik.

U pismu zaposlenim Majer je rekao da je donio odluku da napusti kompaniju kada se "političko okruženje drastično promijenilo".

Njegova ostavka uslijedila je poslije odluke predsjednika SAD Donalda Trampa da zabrani TikTok ukoliko matična kompanija BajtDens ne proda operacije u SAD nekoj američkoj kompaniji u roku od 90 dana.

Majera će na toj funkciji privremeno zamijeniti Vanesa Papas, generalna direktorka ove aplikacije za dijeljenje video-zapisa u SAD.

Ko je Vanesa Papas?

Vanesa Papas (42) je živjela u Australiji do svoje 20 godine, prije nego što je provela četiri godine u Londonu, a zatim se preselila u Sjedinjene Države.

Davne 2007. godine, kada je bila dio tima Next New Networks, kompanije koja je pomogla kreatorima video-zapisa da pronađu publiku za svoje filmove, Papas je otkrivala influensere prije nego što su ih čak zvali tim imenom. Ovu kompaniju kupio je YouTube za nešto manje od 50 miliona dolara 2011. godina, a Papas je u YouTubeu postala head of audience development, a kasnije i global head of creative insights.

Međutim, 2018. godine Papas je spakovala kofere i iz Njujorka otišla u Los Anđeles da bi radila u TikToku.

"Mislim da je TikTok kao dom za nove stvaraoce koji zaista slave raznolikost i kreativnost", kaže ona o svom prelasku iz giganta YouTubea u tada ne tako veliki TikTok.

U to vrijeme YouTube je bila video-platforma s najviše preuzimanja na Apple Storeu, a TikTok je tek ušao na američko tržište. Sada, TikTok je najpreuzimanija aplikacija 2020. Od lansiranja, samo u SAD aplikacija je preuzeta 165 miliona puta.

Niko nije bio siguran da li će uspjeti ili propasti, ali je Papas vjerovala u TikTok, prihvatila poslovnu ponudu i preselila se sa dvoje male djece stare dvije i po godine i svega šest mjeseci.

"To je vjerovatno bila najteža odluka u karijeri koju sam ikada morala da donesem", sjeća se Papas.

Njena karijera u TikToku krenula je od strateškog savjetnika za BajtDens sa posebnim fokusom na TikTok, da bi već u januaru 2019. postala generalni direktor aplikacije.

U YouTubeu Vanesa Papas djelimično je bila odgovorna za skaliranje ogromnog rasta širom svijeta, ali na TikToku joj je dodijeljen suprotan zadatak - da proizvod u kineskom vlasništvu prilagodi američkim korisnicima, što je ona nesumnjivo uspjela.

U novembru 2018, mjesecu kada je došla Papas, TikTok je navodno imao 20 miliona američkih korisnika, a danas je taj broj 100 miliona. U šest mjeseci, od oktobra 2019. do marta 2020, mjesečni korisnici su se gotovo udvostručili.

Dio njene strategije bio je da se uskladi s potrebama korisnika i da brzo odgovori na ono što oni žele. Kada je njen tim primijetio da kreatori sadržaja "hakuju" funkcionalnost aplikacije da bi dodali tekst u svoje video-snimke, TikTokovi inženjeri su brzo napravili alat za to. Takođe su razvili funkciju green screena, sada izuzetno popularnu.

Pappas je takođe ohrabrila svoj tim da se prikloni onome što izdvaja TikTok: autentičnim, "sirovim" trenucima koji ne izgledaju namontirano.

"U 2019. godini, krindž je postao kul. Odjednom, bilo je u redu da niste savršeni. Mogli ste samo da se zabavljate", rekla je Papas.

Ljudi na TikToku su, kako ih Papas naziva, antiinfluenseri. Cijela platforma je protivotrov svim drugim društvenim medijima.

Papas i dalje vjeruje u TikTok

I pored svih problema s kojima se TikTok suočava u SAD Papas je optimistična.

"Uvjereni smo u dugoročni uspeh TikToka i potpuno se zalažemo za zaštitu privatnosti i bezbjednosti naših korisnika. TikTok je tu da ostane", rekla je Vanesa Papas.

Ona odbacuje ideju da kineska vlada koristi TikTok za dobijanje informacija o Amerikancima.

"Mnogo je dezinformacija oko TikToka. TikTok ima američkog izvršnog direktora, glavnog za bezbjednost informacija sa decenijama američkog vojnog iskustva i iskustva u sprovođenju zakona i američki tim koji marljivo radi na razvoju najboje bezbjednosne infrastrukture", kaže ona.

Napominje da se podaci o TikTok SAD čuvaju na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama i Singapuru, a ne u Pekingu. Tužba podnesena u Kaliforniji navodi da je TikTok poslao podatke na kineske servere.

Rok do 15. septembra

Američki predsjednik Donald Tramp početkom mjeseca otpisao je naredbe kojima će se zabraniti američke transakcije s kineskim kompanijama BajtDens koja je vlasnik aplikacije TikTok za dijeljenje video-sadržaja i Tencentom, operatorom aplikacije za razmjenu poruka ViČet.

Inače američki kongres usvojio je zakon kojim se saveznim službenicima zabranjuje upotreba aplikacije TikTok na službenim uređajima.

Aplikacija se našla na meti američkih poslanika i administracije predsjednika Donalda Trampa zbog navodne zabrinutosti za bezbjednost, s obzirom na to da je aplikacija u vlasništvu kineske kompanije BajtDens.

Kompanija ima rok do 15. septembra da proda svoje operacije u SAD ili će biti zabranjena u toj zemlji.

TikTok je u vlasništvu BajtDensa (ByteDance), koju je u Pekingu 2012. osnovao Džang Jiming, 30-godišnji inženjer informatike koji je prošle godine bio jedan 20 najbogatijih ljudi u Kini.

(Bizlife.rs)