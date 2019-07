Koliko košta telefon od zlata?

​Redmi India najavio je specijalno izdanje novog modela K20 Pro koji će biti napravljen od zlata. Naime, kompanija planira da proizvede samo 20 ovakvih uređaja, a oni koji su oduvijek sanjali o telefonu od plemenitog metala moći će da svoj model kupe po ceijni od sedam hiljada dolara.

Iz kompanije napominju da se ne radi samo o pozlaćenoj verziji postojećeg modela, već o telefonu koji je u potpunosti napravljen od zlata, te dekorisan dijamantima. Kada se to uzme u obzir ne iznenađuje što model košta 15 puta više od standardnog K20 Pro modela koji može da se nabavi po cijeni od 405 dolara.

Regularna cijena je tako prilično razumna, budući da model ima Snapdragon 855 procesor, 6GB RAM-a, senzor za očitavanje otiska prsta ispod displeja, te tri prednje kamere. Kada je zlatna verzija u pitanju pitanje cijene je nešto sasvim drugo, budući da korisnici plaćaju za materijal, a ne i za dodatne funkcije, što telefon čini tek luksuznim predmetom, tako da se ne razlikuje mnogo od nekog komada nakita.

Budući da je serija zlatnih K20 Pro telefona ograničena u kompaniji se nadaju da će se brzo rasprodati, te ističu da je pogodna za one kojima nedostaju raskošni momenti koje je nudio Apple Watch Edition.

Introducing the signature edition #RedmiK20Pro, made of gold. Not gold plated, it's made of real gold and embellished with diamonds. We will be making 20 limited units of this phone worth ₹4,80,000 each.#BelieveTheHype #FlagshipKiller pic.twitter.com/STJsNcub0W